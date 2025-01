Chameleon Coffee, azienda di fornitori di caffè freddo artigianale in bottiglia, è alla ricerca di due persone pronte a viaggiare, documentando via social le loro avventure per gli Stati Uniti e sponsorizzando i prodotti della compagnia. I viaggiatori selezionati riceveranno un compenso giornaliero per il cibo e beni di prima necessità, l’alloggio gratuito per tutta la durata del tour e, neanche a dirlo, un sacco di caffè ed esperienze senza pari. Lo stipendio per questa esperienza è di 75mila dollari totali.

Come funziona il tour

La crew visiterà sei grandi città, da Austin, in Texas, a Telluride, in Colorado, poi la costa della California, con deviazioni per esplorare cibi, attrazioni e comunità locali. Lungo il percorso, i fortunati scelti distribuiranno esclusivi gadget di caffè Chameleon, creando connessioni tra le persone e raccontando la loro esperienza via social. Insomma, non si tratta di pure vacanza, ma c’è anche uno scopo pubblicitario da raggiungere ben preciso.

Come candidarsi

Le candidature sono aperte e Chameleon Coffee incoraggia gli spiriti avventurosi a cogliere questa opportunità per sfuggire alla routine quotidiana e creare storie degne di essere condivise. I candidati possono presentare domanda a partire dal 14 gennaio 2025 fino al 12 febbraio 2025 alle 23:59. Per iniziare: bisogna creare un video (fino a 60 secondi) su Instagram e/o TikTok spiegando il perché della propria candidatura. Taggare @ChameleonCoffee e includere l’hashtag della campagna #chameleonbrewcrew nel post. Inviare una candidatura con un link al video in diretta su Instagram e/o al post su TikTok.

Le parole del CMO

“Crediamo che Chameleon alimenti tutte le avventure della vita, che si tratti di momenti quotidiani vicino a casa o di grandi esperienze che cambiano la vita”, ha affermato Mike Quinones, Chief Marketing Officer di Chameleon Coffee. “Con il Road Brew Tour, stiamo intraprendendo un viaggio per condividere le nostre più recenti innovazioni nel caffè, coltivando connessioni, innescando conversazioni ed esplorando le storie uniche di comunità vivaci in tutto il paese”.