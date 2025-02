La Cina sta costruendo chiatte mostruose: è per invadere le coste di Taiwan o semplicemente per intimidire i suoi vicini?

La nuova flotta cinese di mezzi da sbarco specializzati è progettata per aggirare le tradizionali difese delle spiagge e sfruttare i porti di Taiwan, avverte Gabriel Honrada su Asia Times.’

L’ultima flotta cinese di chiatte anfibie per scopi speciali sta riscrivendo le regole per una potenziale invasione di Taiwan, alzando la posta in gioco nello stallo attraverso lo stretto con nuove tattiche audaci e posta in gioco alta per i difensori dell’isola autonoma.

Naval News ha riferito che la Cina sta rapidamente costruendo una flotta di chiatte per scopi speciali, potenzialmente per attacchi anfibi a Taiwan.

Secondo il rapporto, cinque di queste navi con ponti stradali insolitamente lunghi che si estendono dalla prua, consentendo lo scarico di carri armati e attrezzature pesanti direttamente sulle strade taiwanesi, sono state osservate presso il cantiere navale di Guangzhou.

La Cina si ispira allo sbarco in Normandia

Navall News osserva che queste chiatte, che ricordano i Mulberry Harbours utilizzati durante l’invasione alleata della Normandia nella seconda guerra mondiale, sono progettate per raggiungere strade costiere o superfici dure oltre le spiagge, possibilmente rendendo praticabili siti di sbarco precedentemente inadatti. La costruzione delle chiatte, iniziata con un prototipo nel 2022, ha subito un’accelerazione di recente, sollevando preoccupazioni sulle intenzioni della Cina.

Naval News suggerisce che queste navi sono progettate su misura per l’uso militare, date le loro dimensioni e il loro design, che superano di gran lunga i requisiti civili. Il rapporto afferma che la capacità delle chiatte di attraccare con la grande flotta cinese di traghetti roll-on/roll-off (RoRo), costruiti per trasportare veicoli militari, sottolinea ulteriormente il loro potenziale ruolo in un’invasione di Taiwan.

Il rapporto rileva che questo sviluppo complica la strategia di difesa di Taiwan, consentendo alla Cina di selezionare nuovi siti di sbarco e di aggirare spiagge e porti fortemente difesi.

Sbarco a Taiwan imminente?

Nell’ottobre 2023, Asia Times ha affermato che le capacità di trasporto marittimo anfibio della Cina devono affrontare limitazioni significative, complicando una potenziale invasione di Taiwan. A dicembre 2024, la Cina aveva quattro navi da assalto per elicotteri da sbarco (LHA) di tipo 075 e nove banchine per piattaforme di atterraggio (LPD), con altri LHA di tipo 76 all’orizzonte.

Mentre le navi d’assalto anfibie della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLAN) potrebbero trasportare 21.000 soldati – l’equivalente di una brigata pesante durante il suo sbarco iniziale, dove Taiwan può avere fino a 1.200 carri armati in attesa – l’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) ha la capacità di mettere a terra solo la metà di quel numero.