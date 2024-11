La collana di diamanti dello scandalo che rovinò la regina di Francia Maria Antonietta vale 4 milioni e mezzo di euro. A tanto è stata venduta all’asta a Ginevra la collana tempestata di diamanti che si pensa sia legata a uno scandalo che ha accelerato la caduta della regina di Francia del XVIII secolo, Maria Antonietta, finita sulla ghigliottina nel 1793.

Messo in vendita da un collezionista privato asiatico, il pezzo dell’era georgiana contenente 300 carati di diamanti ha raggiunto più del previsto dopo una lunga battaglia di offerte, essendo stato valutato in precedenza fino a 2 milioni di franchi, secondo Sotheby’s, scrive Cecile Mantovani di Reuters.

“È stata una serata elettrica”, ha detto Andres White Correal, uno specialista di gioielli di Sotheby’s, dopo la vendita serale della collana a un’acquirente donna non rivelata. “C’è ovviamente una nicchia nel mercato per i gioielli storici con provenienze favolose. Le persone non stanno solo acquistando l’oggetto, stanno acquistando tutta la storia che gli è collegata”.

La collana venduta da Sotheby’s

Sotheby’s ha affermato questo mese che alcuni dei diamanti nel pezzo potrebbero provenire da una collana che contribuì a precipitare la caduta di Maria Antonietta, un membro della famiglia reale austriaca che divenne la moglie del re francese Luigi XVI. Entrambi furono ghigliottinati nel 1793 durante la Rivoluzione francese. I gioielli in questione furono al centro di uno scandalo del 1785 noto come Affare della collana di diamanti in cui una nobildonna in difficoltà di nome Jeanne de la Motte finse di essere la regina francese e acquistò la collana a suo nome senza alcun pagamento.

Lo scandalo fece scalpore

Un processo successivo dichiarò la regina innocente, ma fece poco per diminuire la sua crescente notorietà per la stravaganza, che contribuì ad alimentare la rivoluzione e il rovesciamento della monarchia francese. I diamanti della collana originale, realizzata negli anni ’70 del Settecento, furono in seguito venduti a pezzetti sul mercato nero e quindi sono quasi impossibili da rintracciare.

Tuttavia, alcuni esperti affermano che la qualità e l’età dei diamanti indicano una corrispondenza. La collana, che ricorda una sciarpa da collo, può essere indossata aperta o annodata sul davanti. Uno dei precedenti proprietari era il marchese di Anglesey della Gran Bretagna, e un membro della famiglia l’ha indossata in occasione dell’incoronazione della regina Elisabetta II, ha detto Sotheby’s.