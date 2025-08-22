A Seul, in un parco nel distretto di Jung, ogni sera tra le 19 e le 22 appare quasi per magia un agente di polizia per ricordare ai cittadini che “in caso di emergenza, la polizia interverrà immediatamente” e che “l’intera area è sottoposta a videosorveglianza”. La figura che fa capolino nel parco, però, non è quella di un normale poliziotto, bensì quella di un particolare ologramma in 3D. Sviluppato da Hologrammica, un’azienda tecnologica specializzata in contenuti olografici, il modello di poliziotto a grandezza naturale è stato installato nell’ottobre dello scorso anno per una singolare e innovativa sperimentazione. A quanto pare, i recenti dati hanno dimostrato un impatto piuttosto significativo sulla riduzione della criminalità nel parco Judong.

“Un dispositivo intelligente che garantisce sicurezza ai residenti”

Ahn Dong-hyun, capo della stazione di polizia di Jungbu, ha affermato: “L’ologramma si sta affermando come un dispositivo intelligente che aumenta la sicurezza percepita dai cittadini. Ha un effetto psicologico significativo nel prevenire disordini di diverso tipo. Continueremo a espandere le attività di prevenzione della criminalità che incorporano la tecnologia dell’intelligenza artificiale per creare un ambiente nel parco in cui i cittadini possano sentirsi al sicuro”. Stando ai dati raccolti dalla polizia di Seul, i crimini che si sono verificati all’interno del parco, dopo l’istallazione dell’ologramma, sono diminuiti del 22%.

La polizia ha poi sottolineato che, sebbene questa particolare tecnologia non possa arrestare direttamente i criminali, ne scoraggia senza dubbio le attività agendo come un deterrente, alimentando un senso di sicurezza del tutto nuovo tra i residenti. Nonostante i buoni risultati ottenuti, sui social molti utenti non si sono lasciati impressionare da questa tecnologia, paragonando l’ologramma a uno spaventapasseri moderno. C’è poi chi ha scherzato sul numero dei crimini, affermando che questi potrebbero essere diminuiti solo perché le persone avevano paura di entrare in un parco infestato dal fantasma di un agente di polizia.