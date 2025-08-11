La nuotatrice Elena Di Liddo ha denunciato sui social un episodio curioso accaduto in una pizzeria del centro storico di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani: la ragazzi dice di aver pagato 1,50 euro in più perché aveva chiesto di togliere i pomodorini dalla sua pizza. Lo sfogo è diventato virale. In una storia pubblicata su Instagram, Di Liddo ha condiviso la foto dello scontrino e ha commentato: “Da Napoli in su se prendi un caffè al bar e ti fanno pagare il bicchiere d’acqua, il meridionale rimane un attimo scosso da un gesto che per noi è quasi scontato, e stiamo parlando di acqua. Ma sedermi in una pizzeria a Bisceglie e pagare 1,50 euro per una cosa che non ho neanche mangiato, in questo caso dei pomodorini tolti dalla pizza, è veramente triste e vergognoso. Al limite del legale?”