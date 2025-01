È la vigilia di Natale quando quando una donna decide di cacciare il marito di casa perché si è innamorata… del suo sacerdote. Tutto è avvenuto a Ischia. A raccontare la storia è Il Dispari.

La vicenda

Come ovvio, la notizia come una freccia scoccata da un arco (per citare il poeta) è volata di bocca in bocca per il paese. Tanto che alla fine il vescovo della diocesi, per placare i sussurri, ha anche sospeso il prete. Prete che, da quel che si è capito, fin qui avrebbe ammesso tutto. E anche la donna, 35 anni, per ora sembra irremovibile con buona pace del marito cacciato via in malo modo. Ora però il sacerdote dovrà decidere: l’amore sacro o l’amor profano?