La fidanzata è rimasta chiusa nel bagagliaio dell’auto (non è ancora chiaro come ci sia finita) e questa mattina lui ha ben pensato di chiedere aiuto a una volante di passaggio nel quartiere Tor Tre Teste di Roma. Come riportato da Roma Today, l’uomo era in stato di agitazione e quindi gli agenti sono andati a verificare sul posto la situazione, facendo un controllo.

Nella vettura non c’era solo la donna ma anche nove dosi di crack/cocaina, per un peso complessivo di circa 5 grammi, oltre a denaro contante in banconote di vario taglio, ritenuto probabile provento dell’attività di spaccio. L’uomo ha avuto una condotta aggressiva verso gli agenti, che lui stesso aveva intercettato. È scattato così l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale nonché ricettazione.