Nel 1962, durante la sua prima visita di Stato a Parigi, il presidente finlandese Urho Kekkonen consegnò a Charles de Gaulle l’Ordine della Rosa Bianca, la più alta onorificenza della Finlandia. L’episodio, però, fu segnato da grande imbarazzo: il collare su cui era appesa la medaglia era decorato con numerose croci uncinate. De Gaulle, eroe della Resistenza contro il nazismo, rimase turbato dal simbolo, ignaro che in Finlandia esso non avesse alcun legame con l’ideologia hitleriana.

La storia della svastica in Finlandia è molto diversa: adottata già nel 1918, subito dopo l’indipendenza dalla Russia, rappresentava la rinascita nazionale e la sovranità del Paese scandinavo, ben prima della nascita del Partito Nazionalsocialista tedesco. Il simbolo era presente su bandiere, uniformi militari e decorazioni dell’aeronautica finlandese, con la croce nera in campo blu. “Da noi, è sempre stata simbolo della rinascita nazionale”, spiega Kai Mecklin, direttore del Museo dell’Aviazione militare.

La rimozione simbolica dopo l’ingresso nella Nato

Con l’ingresso della Finlandia nella Nato, però, la svastica finlandese è diventata fonte di imbarazzo internazionale. Il colonnello Tomi Böhm ha ricordato episodi recenti in cui, durante manovre militari congiunte in Lapponia, i soldati tedeschi hanno evitato la parata finale proprio per la presenza delle svastiche finlandesi.

Per questo motivo, le autorità finlandesi hanno deciso di rimuovere definitivamente il simbolo dalle insegne delle brigate che ancora lo utilizzano. In realtà, il processo era iniziato già negli anni precedenti: nel 2020 la svastica era stata eliminata dalle uniformi e dai loghi ufficiali dell’aviazione. La decisione intende evitare ulteriori fraintendimenti e dissensi, ponendo fine a un simbolo che, pur innocente nella tradizione finlandese, evoca ancora oggi ricordi dolorosi e controversie storiche.