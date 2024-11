La Germania si prepara alla guerra e lavora a un piano nazionale dedicato alla realizzazione di nuovi bunker. Avendo dismesso quelli che aveva in passato, attualmente la Repubblica federale ne possiede molti pochi. Stando alla Bild, si lavora quindi alla costruzione di nuovi. L’ente addetto alla protezione civile sta infatti elaborando il piano insieme ai Laender. In prima battuta si censiranno tutti gli edifici pubblici e le case private che, in caso di attacco missilistico, possano offrire protezione. E di questi fanno parte anche le stazioni della metropolitana.

L’app che segnala il bunker più vicino

Si lancerà poi un’app per il telefonino che segnalerà a ciascun cittadino quale sia il bunker più vicino alla sua posizione. In tutto il Paese, scrive ancora il tabloid, la cittadinanza sarà sollecitata ad attrezzare garage e cantine per procurarsi postazioni sicure negli edifici in cui vivono. Stando alle stime fornite dal governo attualmente degli originari 2000 bunker ci sarebbero al momento soltanto 579 luoghi pubblici per la protezione e la possibilità di dare rifugio a 480mila persone nel Paese.