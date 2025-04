Durante la visita alla nave Amerigo Vespucci a Ortona, la premier Giorgia Meloni ha espresso la sua posizione riguardo ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Pur ammettendo la complessità del momento, ha voluto ridimensionare i toni allarmistici circolati negli ultimi giorni: “Sono ovviamente preoccupata. I dazi sono un problema da risolvere. Non ne farei la catastrofe che sto sentendo in questi giorni. Parliamo di un mercato che corrisponde al 10% del nostro export. Noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti, quindi dobbiamo risolvere la situazione. Ma attenzione all’allarmismo”.

Il doppio binario: Italia ed Europa al lavoro

Meloni ha poi spiegato come il Governo italiano stia già affrontando la questione in modo strutturato, coinvolgendo le categorie produttive: “Il Governo è a lavoro facendo uno studio settore per settore e incontrerà i rappresentanti delle categorie produttive, ragionando insieme sulle soluzioni a livello italiano”. Ma la partita si gioca anche sul tavolo europeo, dove la premier auspica un dialogo costruttivo con Washington: “A livello europeo dobbiamo trattare con gli Stati Uniti per arrivare, nella speranza, a rimuovere questi dazi”.