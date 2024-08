La mamma che lascia la figlia di 5 anni in auto al sole e va a fare shopping

Ha lasciato la figlia di cinque anni nella sua auto parcheggiata nei pressi di una struttura commerciale vicino Foligno, al sole e al caldo. Per questo la mamma della piccola, una quarantottenne della zona, è stata denunciata a piede libero dai carabinieri della sezione radiomobile. La piccola sta bene ma ora la donna dovrà rispondere del reato di abbandono di minori per il quale è stata segnalata alla Procura di Spoleto competente per territorio.

La ricostruzione di quanto è accaduto

A fornire una ricostruzione di quanto successo a metà del pomeriggio di sabato sono stati i carabinieri. La donna, madre di due bambini, dopo avere parcheggiato la propria auto ed averla chiusa a chiave, si è recata all’interno di un negozio, nella zona commerciale di Foligno per degli acquisti. Lasciando la figlia da sola in auto.

I militari, allertati da alcuni passanti, si sono avvicinati e hanno trovato la bambina che dormiva seduta sul seggiolino posteriore con la cintura di sicurezza allacciata. Nel tentativo di svegliarla prima hanno bussato al finestrino e poi agitato con forza la vettura. La piccola svegliatasi è così riuscita ad aprire la portiera posteriore. Immediatamente soccorsa è apparsa accaldata e frastornata – spiegano ancora i carabinieri – a causa delle alte temperature.

E’ stata quindi idratata con una bottiglia di acqua e zuccheri in attesa dell’arrivo della madre, rintracciata dopo circa venti muniti grazie anche all’annuncio audio fatto dal personale della struttura. Gli accertamenti operati dai carabinieri, l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza di alcune telecamere installata nell’area, hanno permesso di ricostruire in modo dettagliato la dinamica dei fatti. Agli investigatori la donna avrebbe spiegato di non avere voluto svegliare la figlia che dormiva e per questo di averla lasciata in auto.