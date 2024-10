Lei è nata in Italia e i suoi genitori di origine egiziana vivono da oltre 40 anni nel Biellese. Ma quando la ragazza, una 26enne, si è presentata alla proprietaria di un alloggio in un paese vicino a Biella per prenderlo in affitto si è sentita dire dalla proprietaria: “Non affitto la mia casa a una marocchina”. L’Italia profonda.

Le parole della ragazza

La ragazza, racconta, ha un contratto a tempo indeterminato in un supermercato e la voglia di indipendenza come tutti i giovani. “Mi sono rivolta ad una agenzia – spiega la 26enne -. Ho vagliato alcune soluzioni e poi ho scelto un appartamento che mi interessava. Ho quindi presentato l’ultima busta paga e versato la prima rata come garanzia”.

Tutto pronto dunque per poter concludere l’accordo, ma quando insieme all’agente immobiliare si è incontrata con la proprietaria per firmare il contratto si è sentita dire che l’appartamento non le sarebbe stato affittato in quanto marocchina. Un atteggiamento che ha sorpreso anche l’agente immobiliare. La giovane non si capacita di quanto successo: “Sono nata in Italia, sono italiana e la mia famiglia è qui da sempre. Non ci volevo credere quando ho sentito quelle parole, dette da una persona che anni prima era emigrata qui da un’altra parte d’Italia”.