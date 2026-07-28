Si conclude con una condanna economica la lunga battaglia legale che ha visto coinvolto Fabrizio Corona e una società di autonoleggio. Il Tribunale di Milano ha stabilito che l’ex fotografo dei vip dovrà versare 15mila euro, a cui si aggiungono 2.500 euro per le spese legali. La decisione mette fine a una controversia iniziata oltre due anni fa e legata a un rapporto commerciale tra la società Atena Srl, partecipata quasi interamente dalla madre di Corona, e un’azienda specializzata nel noleggio di automobili di lusso.

Al centro del procedimento c’erano alcune fatture rimaste non pagate per diversi mesi. La società di autonoleggio aveva quindi ottenuto un decreto ingiuntivo, al quale era seguita l’opposizione presentata da Atena Srl. Il caso è così arrivato davanti ai giudici milanesi, chiamati a stabilire le responsabilità delle parti.

I problemi alle auto e la difesa di Corona

La disputa riguardava anche i costi relativi al noleggio di una Range Rover SVR. Secondo la versione sostenuta da Fabrizio Corona, il veicolo avrebbe avuto importanti problemi tecnici che avrebbero causato conseguenze economiche. L’ex agente fotografico aveva infatti spiegato che i guasti della vettura gli avrebbero impedito di rispettare alcuni impegni professionali già programmati.

In particolare, Corona aveva raccontato che il SUV si sarebbe fermato durante un viaggio tra Milano e Lainate, costringendolo a rinunciare a due serate in locali notturni e alla possibilità di percepire i relativi compensi. Nella vicenda era finita anche una Jeep Wrangler, che secondo la ricostruzione sarebbe rimasta bloccata in autostrada nel tratto tra Milano e Modena, contribuendo ad alimentare il contenzioso tra le parti.

Le motivazioni presentate dalla difesa di Corona, però, non hanno convinto il giudice del Tribunale di Milano, che ha accolto le richieste della società di autonoleggio. L’ex “re dei paparazzi” dovrà quindi pagare la somma stabilita dalla sentenza e sostenere anche i costi legali del procedimento.