Un incredibile salvataggio ha avuto come protagonista un giovane bagnino al largo della contea di Santa Cruz, in California. L’uomo si è lanciato in mare nonostante le onde molto alte per soccorrere un ragazzo trascinato dalla forza dell’Oceano. Alcune persone presenti sulla spiaggia avevano notato una figura comparire e sparire tra i flutti e hanno dato l’allarme.

Il bagnante si è rivelato essere un ragazzo di 12 anni che era entrato in acqua con la tavola da surf. Durante il tentativo di riportarlo a riva, un’altra persona è intervenuta per aiutare il bagnino nella difficile lotta contro la corrente. Un gesto di grande coraggio per il giovane soccorritore, al suo primo anno di servizio, che ha permesso di evitare una possibile tragedia.