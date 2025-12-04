La Regione Lazio guidata da Francesco Rocca ha stanziato quasi 25mila euro per Lazialità, storica rivista del “cuore biancoceleste”. A riportarlo è Il Fatto Quotidiano, sottolineando che l’occasione ufficiale del finanziamento è il 40esimo anniversario della testata.

Sebbene si presenti come “rivista ufficiale della SS Lazio”, Lazialità non appartiene né alla società sportiva né a Claudio Lotito, ma rimane un punto di riferimento per i tifosi. A colpire, però, è soprattutto la lunga lista di politici di centrodestra dichiaratamente laziali: dallo stesso Rocca all’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, fino al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e, secondo alcuni, perfino alla premier Giorgia Meloni.

Il “regalo” sostenuto con fondi pubblici

Nel provvedimento ufficiale, la giunta regionale motiva così lo stanziamento da 24.400 euro: la rivista “costituisce un riconosciuto punto di riferimento nell’ambito dell’informazione sportiva a livello regionale” e “contribuisce attivamente alla promozione della pratica sportiva e alla diffusione della cultura sportiva calcistica”. La delibera risale al 25 settembre, ma solo ora è emersa pubblicamente. Il finanziamento, spiegano dalla Regione, serve in particolare a sostenere un progetto editoriale speciale dedicato ai 40 anni della rivista.

Un libro celebrativo per i 40 anni

Il contributo regionale permetterà di realizzare un volume commemorativo che comprenderà foto storiche, copertine iconiche e materiali d’archivio di Lazialità. Il libro sarà pronto per Natale e destinato a finire sotto l’albero dei tifosi laziali, che potranno così festeggiare il traguardo insieme alla loro testata di riferimento. Soddisfazione anche per Guido De Angelis, direttore della rivista e voce storica del tifo biancoceleste, che vede nel finanziamento un riconoscimento alla lunga storia editoriale della pubblicazione.