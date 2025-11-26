Inaugurata tra applausi e commozione nell’aprile 2024, la statua in bronzo dedicata a Luciano Pavarotti dal Comune di Pesaro era stata accolta con entusiasmo da cittadini, istituzioni e persino da Nicoletta Mantovani. Quel gesto voleva essere un tributo sincero al Maestro. Ma, come racconta il Resto del Carlino, la percezione è cambiata radicalmente. A prendere nettamente le distanze è stata proprio Mantovani: “È una ridicolizzazione di Luciano, una cosa bruttissima”. Le sue parole hanno sorpreso molti, riportando in primo piano la delicatezza del rapporto tra memoria artistica e iniziative urbane.

La pista di ghiaccio e la rabbia della vedova

Il motivo dello sdegno? Il Natale. Il Comune ha inserito la statua, a grandezza naturale, all’interno della pista di pattinaggio natalizia installata nella piazza antistante il Teatro Rossini. Una scelta che ha trasformato il monumento in un elemento scenografico tra balaustre, luci e pattinatori. Le foto scattate dal quotidiano bolognese e inviate a Mantovani — allora a Londra — hanno scatenato la sua reazione immediata: “Sono delusa e arrabbiata… ne va dell’immagine di Luciano, del rispetto nei suoi confronti”. Mantovani, da anni impegnata nel custodire l’eredità del tenore, considera l’allestimento un danno alla memoria del Maestro.

La posizione del sindaco e le polemiche future

Dal canto suo, il sindaco Andrea Biancani non appare affatto turbato. Il Resto del Carlino riferisce che ha sorriso alle polemiche, dopo aver rilanciato sui social l’immagine della statua in pista con l’hashtag ironico #DaiUnCinqueAPavarotti, definendo la pista “la più desiderata d’Italia”. Una leggerezza che ha aumentato lo sconcerto di Mantovani: “Non ne ero a conoscenza… Da un lato lo vogliono omaggiare, dall’altro lo ridicolizzano”. La vedova, al suo rientro in Italia, chiederà chiarimenti ufficiali al Comune. Una vicenda destinata — con ogni probabilità — ad avere ulteriori sviluppi.