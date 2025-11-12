Negli ultimi giorni è circolata la notizia che la Procura di Milano stia indagando su alcuni cittadini italiani che, durante l’assedio di Sarajevo, avrebbero pagato “somme ingenti” ai militari serbi per “sparare per divertimento” contro i bosniaci. L’esposto, raccontano le cronache, è stato presentato dal giornalista e scrittore Ezio Gavazzeni, con la collaborazione di due avvocati e dell’ex magistrato Guido Salvini. Secondo le testimonianze raccolte, questi italiani — “provenienti dal Nord Italia, simpatizzanti dell’estrema destra e appassionati di armi” — si radunavano a Trieste per poi essere accompagnati a Sarajevo. “Stranieri da tutta Europa pagavano ai checkpoint gestiti dai paramilitari serbi, sia in Croazia sia in Bosnia, per poi trascorrere un fine settimana a sparare sui civili sopra Sarajevo”, raccontava un altro giornalista, Luca Leone, nel libro I bastardi di Sarajevo, pubblicato nel 2014. Secondo alcune fonti, questi “turisti della guerra” erano clienti molto ricchi, in grado di permettersi economicamente una sfida tanto macabra quanto “adrenalinica”. Si parla perfino di un tariffario: “I bambini costavano di più, poi venivano gli uomini (preferibilmente in divisa e armati), le donne e infine i vecchi, che si potevano uccidere gratis”. Vedremo se si troveranno prove e se le accuse saranno confermate. Ma di certo non serve solo questa storia per ricordarci in che incubo di pianeta viviamo. Qualche anno fa ci siamo tutti spaventati, comodi comodi sul divano, guardando Squid Game. Ma la verità è che l’uomo, da millenni, vive “alla Squid Game”. Ma la cosa che spaventa di più, forse, non è la violenza del nostro vivere umano, ma l’indifferenza con la quale, lette, scrollate e viste queste notizie, poi giriamo pagina, clicchiamo su un altro video o cambiamo canale per guardare l’ultimo reality.