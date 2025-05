Era l’estate del 2023 quando un giovane sammarinese finì in terapia intensiva per il morso di una vipera della sabbia, che teneva in casa. In quell’occasione, per salvargli la vita, i volontari della Croce rossa arrivarono fino in Svizzera per trovare l’antidoto e salvarlo. Dopo 14 mesi, nell’ottobre 2024, il giovane fu morso di nuovo dallo stesso rettile, giungendo quasi a un passo dalla morte. Due episodi che avevano attirato l’attenzione del servizio veterinario, che avviò un’indagine, dalla quale emerse che l’uomo teneva in casa anche caimani nani e persino un raro pitone indonesiano.

Ora il giovane proprietario dei rettili è stato multato per 4.500 euro per detenzione di animali pericolosi e a rischio estinzione. Dalla perquisizione a casa del sammarinese è merso che viveva in una sorta di giungla, dove non mancavano animali esotici di varie specie tropicali, incluse quelle protette e a rischio estinzione, tenute in teche e terrari. Esemplari arrivati a San Marino privi sia del titolo autorizzativo che del registro previsto dalle norme Cites (relative al commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione).