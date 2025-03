Un bambino autistico è stato allontanato da una sala teatrale ai Quartieri Spagnoli di Napoli, durante lo spettacolo, perché “disturbava gli altri”. A denunciare l’accaduto è la nonna del piccolo, che si è rivolta al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. La storia raccontata dalla donna ricorda quella di un altro ragazzino autistico che oltre un anno fa venne allontanato dalla preside durante un evento in palestra organizzato in occasione della giornata contro il bullismo ad Afragola, sempre in provincia di Napoli. Un episodio che già allora scosse l’opinione pubblica.

La testimonianza della nonna del bambino autistico

“Durante lo spettacolo”, spiega la nonna del bimbo napoletano nella nota diffusa da Borrelli, “mi è stato chiesto più volte di accomodarmi fuori con il bambino poiché a loro dire infastidiva gli altri ragazzini. Mio nipote non solo era tranquillo ma anche appassionato all’evento. La motivazione dello staff del teatro è stata quella che mio nipote aveva in mano un telefono privo di suoneria e per loro poteva essere un motivo di distrazione per gli altri bambini. Ci siamo accomodati nella sala d’attesa del teatro, aspettando che l’evento terminasse. Ora il personale scolastico testimone dell’accaduto e la preside stessa stanno prendendo provvedimenti in merito. Credo sia doveroso rende pubblico quanto accaduto perché ci sono tante discriminazioni contro i bambini autistici”.

Borrelli: “Comportamenti disdicevoli che ledono la dignità della persona”.

“Ci metteremo in contatto con la direzione del teatro e con i vertici scolastici per capire cosa con precisone sia avvenuto, – dichiara Borrelli – tanti proclami, tanti post di solidarietà, tante belle parole spese in difesa e a sostegno dei bambini speciali che poi nella quotidianità fanno a cazzotti con ciò che avviene realmente. Se a qualcuno disturbano i modi di fare di un bambino autistico, a noi disturbano molto certe ipocrisie e quei comportamenti disdicevoli che ledono la dignità di una persona”.