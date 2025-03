“Una telefonata allunga la vita”, recitava un famoso spot pubblicitario degli anni Novanta. Niente di più vero per un bambino di 10 anni, che attraverso una chiamata al 112 è riuscito a salvare la mamma dall’aggressione del padre violento. “Voglio ordinare delle pizze”, ha detto il piccolo al telefono, ma subito i carabinieri hanno capito che si trattava di una sorta di messaggio in codice.

La chiamata è stata geolocalizzata e i militari hanno raggiunto l’abitazione, situata in un piccolo borgo in provincia di Latina, dove hanno trovato l’uomo che stava picchiando la moglie e i figli. L’uomo è stato bloccato e allontanato dalla casa con un provvedimento d’urgenza e ora rischia una misura cautelare più severa per maltrattamenti in famiglia.

Le precedenti chiamate di allarme

In passato il bambino aveva già chiamato il 112, restando però in silenzio. Quelle chiamate erano quindi state mal interpretate dalla centrale operativa. Nell’ultimo caso, la svolta è stata l’uso di una frase in codice, forse appresa da un programma televisivo, dai social media o durante un incontro scolastico sulla sicurezza domestica. Parole salvifiche, che mostrano quanto la formazione sul tema della violenza domestica sia fondamentale tanto a scuola quanto via social.