Si è sporto dal balcone, quell’oltre che gli è costato la vita. Un cane cieco e anziano di razza cairn terrier è precipitato nel vuoto andando a schiantarsi contro il suolo dalla sua casa di Roma, nel quartiere San Paolo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 6 maggio 2025, intorno alle 14.30.

Qualcuno avrebbe cercato di soccorrere l’animale, che però è deceduto quasi subito, per via del forte impatto con l’asfalto. I carabinieri sono intervenuti subito sul luogo del fatto, ma per il cane non c’è stato nulla da fare, se non constatarne la morte. Dopo aver sentito il proprietario e alcuni testimoni, i militari hanno accertato che si è trattato di un evento fatale, non attribuibile alla responsabilità di nessuno.