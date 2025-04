Ha rinunciato a una casa popolare pur di non separarsi dalla sua cagnolina. Una scelta estrema quella di Giancarlo Perazzi, il pensionato piacentino che da una settimana vive in strada, dopo aver rifiutati un alloggio popolare perché le regole comunali gli impedirebbero di tenere con sé la sua adorata amica a quattro zampe di nome Bimba.

Della vicenda ha parlato il quotidiano Libertà, dando il via a una catena di solidarietà che ha coinvolto molte persone. Il quartiere di via Martiri della Resistenza in cui Giancarlo si è sistemato sotto i portici di una galleria commerciale ha ‘adottato’ il clochard. Un’altra persona si è offerta di dargli un alloggio in provincia di Piacenza. Anche il direttore del Tg5 Clemente Mimun, dopo che le reti Mediaset avevano ripreso la notizia, si sta dando da fare personalmente per trovargli una sistemazione.