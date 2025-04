È risultato positivo all’alcol test il giorno dopo i festeggiamenti di Pasquetta. Una notizia che non avrebbe particolare eco, se non fosse che a essere fermato è stato un comandante della Polizia locale nel modenese. Non era in servizio, ma indossava ancora la divisa. Uscito da un bar è scattato il controllo in un posto di blocco dei carabinieri di Cento (Ferrara). Un controllo di routine, nulla di preoccupante, se non fosse che l’alcoltest è risultato positivo.

Così come accade per ogni cittadino davanti alla legge, il comandante è stato multato e gli sono stati tolti 10 punti dalla patente, che poi è stata ritirata, con una sospensione per un periodo che va da tre a sei mesi. Il suo tasso alcolemico era inferiore agli 0.8 grammi/litro, quindi la sanzione è rimasta amministrativa, sebbene si tratti di un episodio imbarazzante per la carica ricoperta dal protagonista, che potrebbe anche subire provvedimenti disciplinari.