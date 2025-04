Non solo si era candidato come consigliere comunale alle elezioni amministrative, ma stava anche per fare lo scrutatore a uno dei seggi cittadini. Protagonista della vicenda, un commercialista di Pordenone, iscritto al partito Fratelli d’Italia, che è stato sostituito d’urgenza dall’ufficio elettorale comunale, quando è venuta a galla l’incompatibilità.

Una delle condizioni principali che impediscono al cittadino di fare lo scrutatore è infatti proprio quella di non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. In base a quanto ricostruito dal Messaggero Veneto, l’uomo era uno scrutatore abituale di quel seggio e quando è stato chiamato dal Comune per svolgere il consueto ruolo, ha immaginato che gli uffici avessero vagliato in autonomia un’eventuale incompatibilità, essendo quest’anno anche candidato e avendo presentato la relativa documentazione al medesimo ufficio.

Ma la scorsa domenica, quando la Regione (forse su suggerimento di qualche avversario) ha chiesto verifiche sul ruolo del commercialista, lo scrutatore è stato sostituito da una delle riserve predisposte. Una leggerezza, che poteva avere conseguenze molto gravi, anche sotto il profilo penale. Ma fortunatamente ci si è accorti dell’incompatibilità prima dell’apertura delle urne per lo scrutinio.