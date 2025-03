Si presentava in televisione come un guaritore capace di curare i tossicodipendenti dagli effetti della droga. In realtà, dietro le sue promesse si nascondeva un sistema di truffa. Nel Casertano, un uomo è ora indagato per truffa aggravata dalla minorata difesa e per il conseguimento illecito di erogazioni pubbliche. Secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere, l’uomo offriva false cure dietro compenso, approfittando della fragilità delle sue vittime.

Il doppio inganno: reddito di cittadinanza e assegno di inclusione

Oltre alla truffa nei confronti dei tossicodipendenti, il sedicente guaritore percepiva il reddito di cittadinanza e l’assegno di inclusione senza averne diritto. Per questo motivo, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 100mila euro, considerati il profitto illecito delle sue attività.

Le indagini sono scattate dopo un servizio televisivo andato in onda a maggio, in cui l’uomo sosteneva di avere poteri di guarigione. Gli investigatori hanno raccolto prove significative che confermerebbero l’ipotesi accusatoria. Il procuratore Pierpaolo Bruni ha dichiarato che il truffatore avrebbe sfruttato la vulnerabilità dei suoi clienti per ottenere un ingiusto profitto.