Ha investito il bidello della scuola di sua figlia, perché il collaboratore scolastico avrebbe abusato della giovane, palpeggiandola. Una sorta di giustizia fa da te messa in atto da un padre, la cui bambina frequenta un istituto scolastico del rione Sanità a Napoli. I genitori della bambina si erano accorti di alcuni turbamenti della figlia, che aveva confessato loro di aver subito molestie da parte del bidello. La mamma aveva denunciato quest’ultimo, ma c’è poi stato un ulteriore risvolto della vicenda.

La rabbia del padre e la spedizione contro il bidello

Usando il cellulare della figlia e creando un profilo social falso, il padre dell’alunna ha finto di abboccare ad alcune avance che provenivano proprio dall’impiegato della scuola. Si sono dati appuntamento e poi è finita che l’uomo ha investito con la sua moto il bidello. Il papà si è poi recato dai carabinieri, spiegando di aver investito l’uomo, che però ha detto di non conoscere, forse per cercare di far passare il tutto come un incidente causale. Ma oltre all’eventuale dolo dell’azione, c’è un aspetto però che non torna. Sul corpo del bidello sarebbero stati riscontrati anche segni di percosse. L’uomo è ora accusato di tentato omicidio. La vicenda è al vaglio della Procura.