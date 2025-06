L’abusato aggettivo “kafkiano” sarebbe pure appropriato per questa storia di cecità burocratica, solo che l’Inps, in questo caso raccontato da Il Messaggero, esagera. Il caso riguarda un pensionato 78enne di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone: a marzo non ha ricevuto l’assegno di pensione, è andato all’Inps a chiederne ragione, si è sentito rispondere che per l’istituto lui risultava morto.

L’odissea di un 78enne di Posta Fibreno (Frosinone)

Errori ne capitano sempre, e infatti si scoprirà che alla morte, vera, di un familiare di 90 anni fu fatta molta confusione al momento di redigere gli atti attestanti il decesso e fra i documenti è finito anche il nome del nostro pensionato.

Che, appalesatosi fisicamente negli uffici dell’Inps, nel mondo reale testimonianza inoppugnabile di esistenza in vita, si è sentito rispondere pressapoco così: “Per noi lei è morto. Se vuole dimostrare il contrario, porti un documento che attesti che è vivo”.