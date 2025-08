Nella tranquilla regione di Ashcroft, nella British Columbia canadese, un incendio improvviso ha consumato oltre un acro di foresta in pochi minuti. Nessun falò abbandonato, nessun piromane in vista, e nemmeno un fulmine a spiegare l’origine del rogo. A causare tutto sarebbe stato qualcosa di assolutamente inaspettato: un pesce piovuto dal cielo.

L’episodio ha provocato un blackout totale, seppur di breve durata, per tutta la cittadina, mandando in tilt la rete elettrica locale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, allertati da alcuni allevatori e dai tecnici della compagnia elettrica British Columbia Hydro and Power Authority. Gli operatori, arrivati sul posto, hanno utilizzato oltre 22.000 litri d’acqua per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il pesce mezzo bruciato e i cavi elettrici

Una volta domato l’incendio, i pompieri si sono imbattuti nel colpevole più improbabile: un pesce mezzo carbonizzato, riverso tra le ceneri. Le indagini successive hanno escluso ogni altra possibile causa: l’incendio era partito da una linea elettrica, dove il pesce aveva probabilmente colpito un cavo ad alta tensione, causando scintille che si sono riversate sull’erba secca sottostante.

Le autorità locali hanno chiarito che l’unico modo in cui un pesce possa finire in una foresta è… volare. Più precisamente, essere trasportato in volo da un falco pescatore, che l’aveva probabilmente catturato nel fiume distante 3 km dal punto dell’incidente. Stremato dal caldo e dal peso della preda, l’uccello avrebbe perso la presa proprio sopra la linea elettrica.

Il sospettato vola ancora libero

I vigili del fuoco hanno chiuso il loro comunicato con una nota ironica: “È stato verificato che il nostro principale sospettato non ha riportato ferite nell’incidente e sta ancora volando libero”. Una dichiarazione che conferma l’eccezionalità dell’evento, ma anche la difficoltà nel prevedere e prevenire certe combinazioni di eventi naturali.