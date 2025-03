Ha accumulato oltre 300 giorni di assenza e per questo è stato licenziato, senza possibilità di appello. La vicenda riguarda un professore di progettazione di 55 anni, che avrebbe dovuto completare il suo anno di prova nell’istituto tecnico Palladio di Treviso, ma questo non è mai accaduto. Dallo scorso settembre il docente era stato messo a stipendio zero. Una situazione di cui si sarebbe anche lamentato. Verso di lui è stato avviato un procedimento disciplinare, che alla fine ha portato al suo licenziamento.

L’anno di aspettativa pagato e le altre assenze

Dopo aver vinto il concorso, il professore aveva chiesto un anno di aspettativa (che secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sarebbe stata anche pagata) nel 2022/2023. A settembre 2023, si era poi presentato a scuola, ma nel corso dell’anno scolastico aveva accumulato numerose assenze, almeno 300 giorni, per poi interrompere definitivamente la sua presenza nell’istituto tecnico.

Le parole della preside

“Tutte le volte in cui l’ho sentito mi ha parlato della difficoltà di trovare casa, di ambientarsi. Ovviamente non è una buona motivazione. L’ho sentito il 14 marzo l’ultima volta. Era consapevole che ormai la sua situazione è chiusa”, ha raccontato al Corriere della Sera la dirigente scolastica Rita Salvadori. “Da quando sono arrivata ho chiarito la questione con gli uffici e la ragioneria. Da settembre 2024 era a stipendio zero”. La dirigente ha spiegato che l’uomo ha avuto “l’ardire di lamentarsi” del fatto che non venisse più pagato: “Gli ho risposto che mi risulta che venga pagato chi lavora, non chi non si presenta in classe”.

La diffida e il procedimento

Dopo aver inviato una diffida formale, la preside ha intimato al docente di riprendere servizio, avviando un procedimento disciplinare che ha portato alla sua definitiva rimozione. L’ufficio scolastico ha notificato l’avviso di licenziamento al docente con quattro mesi di preavviso, termine scaduto senza ulteriori sviluppi. Alla fine il professore non ha potuto più mettere piede a scuola.