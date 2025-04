Ha ascoltato la telefonata di un cliente salito a bordo del suo taxi e ha capito che l’uomo era un potenziale truffatore. In un primo momento gli avrebbe chiesto di andare a Querceta (Lucca), per fare un lavoretto, ma poco dopo, avendo notato che il tassista aveva sistemato la telecamera interna in modo da inquadrarlo, gli ha chiesto di essere accompagnato alla stazione per raggiungere la destinazione in treno. Gli agenti hanno individuato il giovane in attesa di partire per Viareggio e lo hanno arrestato.

Le chiamate arrivate alla polizia

In mattinata erano arrivate già nella sala operativa della polizia diverse segnalazioni per truffa. In base a quanto ricostruito, sembra che il 21enne avesse tentato un raggiro ai danni di una signora di 80 anni, ma il colpo era fallito grazie al rientro in casa del marito della vittima, che aveva trovato la moglie intenta a pesare sulla bilancia i vari gioielli raccolti in casa, mentre parlava al telefono con un sedicente carabiniere che diceva di avere arrestato la figlia della coppia. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti, è emerso che il giovane aveva l’elenco dei gioielli che la signora avrebbe dovuto consegnare.

Il 21enne era inoltre in possesso di un indirizzo di una residente di Viareggio. Gli agenti, sospettando che potesse trattarsi di un’altra potenziale vittima, hanno preso contatto la donna. Quest’ultima, temendo una nuova truffa, ha insultato i poliziotti, calmandosi solo quando è arrivata la volante nella sua abitazione. L’anziana ha raccontato che nella mattinata aveva subito il classico tentativo di truffa del finto carabiniere a cui non aveva abboccato. Sulla base di tutti gli elementi raccolti, il 21enne è stato arrestato per tentata truffa.