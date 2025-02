Un’adolescente indiana è stata violentata per cinque anni da decine di uomini. Ad approfittarsi di lei sarebbe stato un branco di uomini, che includeva compagni di scuola, vicini di casa e persino parenti. Il caso, descritto in dettaglio in alcuni documenti esaminati dalla Cnn, riguarda una ragazza, oggi 18enne, dello Stato indiano del Kerala. La vicenda è emersa dopo che la vittima ha parlato con un consulente in visita al suo college, descrivendo nei dettagli gli anni di abusi subiti.

Gli stupri iniziati a 13 anni

Le violenze sessuali sono iniziate 5 anni fa, quando la giovane aveva solo 13 anni. La ragazzina, la cui identità non è stata rivelata, in base alle leggi dello Stato che ne protegge l’incolumità, è figlia di lavoratori poveri provenienti da una delle comunità più emarginate dell’India. All’inizio sarebbe stata vittima di stupri da parte di uno dei suoi vicini, nel villaggio in cui viveva. L’aggressore avrebbe anche filmato tutto e la polizia sta indagando per scoprire se abbia utilizzato il video per ricattare e manipolare la ragazza, facendola poi abusare sessualmente da decine di altri uomini e ragazzi negli anni successivi.

Sono 58 gli arrestati, tra uomini e ragazzi, tutti accusati di violenza sessuale e stupro di gruppo ai danni della ragazza. Ci sono poi due uomini ricercati in relazione al caso, fuggiti dal Paese, secondo quanto riferito alla Cnn dal vice ispettore generale della polizia del Kerala, Ajeetha Begum. Tra le persone che avrebbero approfittato dell’allora 13enne ci sono i suoi compagni di scuola, parenti, vicini di casa. Insomma, uomini provenienti da ogni angolo della sua vita, da minorenni a quarantenni, in base a quanto emerge dai documenti sul caso e le interviste con la polizia locale.