Errare è umano, ma se a farlo è un becchino alle prese con le salme la questione si fa delicata, come accaduto in un cimitero di Poggio a Caiano, in provincia di Pistoia. L’uomo ha confuso i nomi di due persone e inviato alla cremazione il defunto sbagliato. Doveva infatti occuparsi dell’estumulazione di una donna, ma per un caso di omonimia, ha sbagliato la salma. Ad accorgersi dell’errore è stato il figlio di una delle due defunte, che non trovando la salma della madre si è allarmato, denunciando il fatto.

La cremazione sbagliata

L’addetto del cimitero avrebbe dovuto inviare alla cremazione la nonna di una giovane donna morta di recente, perché la famiglia aveva il desiderio di farle riposare insieme. A seguito dell’errore, come prevedibile, è scattata la protesta e a nulla sarebbe valso il tentativo di mediazione del sindaco, che non riuscito a placare l’ira della famiglia vittima di questo scambio di salme.