Ha vegliato la mamma morta convita che l’anziana stesse solo riposando. Ma la donna era in realtà deceduta già dalla vigilia di Pasqua. L’episodio è accaduto a Formia, in provincia di Latina. Protagoniste della storia una 93enne e sua figlia, poco più che sessantenne e psicologicamente fragile. Quest’ultima è stata al fianco della mamma per quasi 24 ore, da sabato fino alla tarda mattinata di domenica.

Pensando a un malore, la figlia avrebbe adagiato la mamma su un sofà nella convinzione che stesse dormendo, per poi vegliarla, senza chiedere aiuto, fino alla tarda mattinata del giorno dopo, quando ha incontrato una vicina di casa, alla quale ha spiegato che la madre “dormiva ma era fredda”. Quindi è stato chiamato il 118, ma era ormai troppo tardi. L’ispezione sul cadavere dell’anziana ha comunque accertato che le cause della morte erano state naturali.