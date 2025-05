Perdonare chi ti ha derubato e aggredito è qualcosa di più unico che raro. Eppure, una donna italiana di 47 anni, Simona Colosini, ha deciso di dare una seconda chance a uno degli uomini che l’aveva rapinata mentre era in vacanza in Kenya alla fine del 2024. La vicenda risale alla notte tra il 14 e il 15 dicembre, quando la donna era di ritorno al suo villaggio da una discoteca a Watamu ed era stata avvicinata da tre uomini a bordo di un motorino con in mano dei macheti, gli stessi che al mattino avevano accompagnato lei e il suo compagno in una gita in barca.

Simona per difendersi aveva detto ai tre malviventi che avrebbe dato loro tutto ciò che aveva, ma uno di loro, le aveva strappato il marsupio, l’aveva ferita e le aveva preso un braccialetto d’oro. Lo stesso uomo le aveva puntato il machete al basso ventre, ma quando si era girato verso il capo banda, probabilmente per capire come procedere, se ucciderla o meno, quell’ultimo aveva fatto cenno di “no”, autorizzandone il salvataggio. Un gesto che aveva spinto la donna, poi rientrata in Italia, a voler far ritorno nel Paese africano per cercare quella persona che non aveva permesso di ucciderla.

Una volta arrivata in Kenya, la 47enne ha individuato l’aggressore e grazie a un mediatore è riuscita a incontrarlo: “Si chiama Paul, ha circa trent’anni e mi ha raccontato di essere senza soldi, tanto da aver perso la moglie e, a fatica, di riuscire a vedere i suoi due bambini”. Da qui la scelta estrema: Simona ha deciso di perdonarlo e pagargli un corso di italiano, così che possa iniziare a lavorare nel turismo. Una decisione che in patria ha scatenato molte polemiche, al punto che la donna è stata coperta di insulti via social, dopo aver raccontato l’accaduto ai media. Lei però non si è persa d’animo ed è pronta a denunciare per diffamazione chiunque continui a offenderla.