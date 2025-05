Per la maggior parte della persone un’automobile è solo un mezzo di trasporto, ma per qualcuno, meno fortunato, può trasformarsi in una casa. Questo è quanto accaduto a una famiglia di Cento, a Ferrara, composta da padre, madre incinta e la loro figlia di circa due anni. La loro situazione non è sfuggita a una pattuglia dei carabinieri, che li ha accolti e rifocillati in caserma, per poi attivare i servizi sociali e trovare loro una sistemazione.

I due genitori hanno spiegato ai militari di non potersi permettere un alloggio per la mancanza di un lavoro stabile, che aveva portato anche poi a uno sfratto dalla casa in cui vivevano. Quando i carabinieri li hanno individuati si trovavano all’interno di una macchina in un parcheggio del centro commerciale. Dentro la vettura, oltre a tanti oggetti, c’erano anche un cane e un gatto.