Raven Blakley, una giovane madre single di Little Rock, negli Stati Uniti, si era recata dal medico per quello che sembrava essere un banale disturbo alla cistifellea. Il verdetto del dottore, però, è stato implacabile e sconvolgente: le analisi hanno infatti rilevato un cancro al colon al quarto stadio, una condizione irreversibile che ha ridimensionato il futuro della donna, ridotto ad appena un anno di vita. Come riportato da KARK 4 News, il primo pensiero della 36enne non è andato alla malattia, ma a ciò che avrebbe lasciato per sempre incompiuto: “La mia mente è andata ai nipoti, ai giorni del matrimonio. Ho paura che non vedrò nulla di tutto questo”, ha rivelato Raven.

Una giornata speciale

Pur prendendo atto della situazione, la famiglia della donna non si è arresa e ha cercato di fronteggiare la diagnosi spietata facendole vivere una giornata davvero speciale. Con le spese per il proprio funerale già saldate, e il tempo che scorreva inesorabile, Raven ha potuto accompagnare le sue due figlie adolescenti a scegliere l’abito da sposa. “Ci hanno permesso di entrare e scegliere qualsiasi vestito volessimo in tutto il negozio solo per far sì che potessi vedere le mie figlie in abito da sposa”, ha raccontato la donna. Per lei, infatti, è stata organizzata una giornata indimenticabile grazie anche alla complicità della nonna e alla disponibilità di un atelier locale.

“Per tutto il tempo l’unica cosa a cui riuscivo a pensare era: ‘Tutto questo non è giusto'”, ha dichiarato Raven scagliandosi contro quel senso di ingiustizia che non l’ha mai abbandonata. Nonostante l’emozione, infatti, il peso della situazione non è mai scomparso. Durante quella giornata, tra sorrisi e fotografie, la consapevolezza della malattia è rimasta presente. Eppure, quel gesto ha rappresentato per tutta la famiglia un modo per “catturare” un istante significativo e trasformarlo in un ricordo condiviso.