Sopra i cieli di New York vedremo presto delle auto volanti. Sembra una scena da film ma, a quanto pare, presto sarà realtà. Proprio in questi giorni infatti, la startup americana Joby Aviation Inc. sostenuta dalla casa Toyota, ha iniziato la sperimentazione di volo tra i grattacieli newyorchesi facendo decollare il primo aerotaxi elettrico dall’aeroporto Jfk.

Si tratta di macchine che decolleranno e atterreranno in maniera verticale. Tecnicamente sono chiamati eVTOL e sono a cavallo tra gli elicotteri e le auto volanti. La Joby Aviation, nei giorni scorsi ha effettuato un primo volo tra l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e l’isola di Manhattan impiegando solo 10 minuti di volo.

Per questo progetto Toyota ha investito 894 milioni di dollari nella startup, di cui ha sviluppato la tecnologia di elettrificazione. L’azienda si appresta ora a compiere altri voli di prova usando questi aerotaxi elettrici che seguiranno le stesse rotte di volo impeigate dagli elicotteri già esistenti in città. Almeno per il momento, a bordo ci saranno solo dei piloti e nessun passeggero