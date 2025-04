Aveva trovato una famiglia su cui fare affidamento, che l’aveva adottata e le aveva dato una casa. Ma per la cagnetta Lara, un meticcio incrociato con uno yorkshire, la felicità è durata poco. La scorsa domenica è stata azzannata da un cane di grosse dimensioni, mentre stava facendo una passeggiata con il suo proprietario e l’altro cagnolino che viveva con lei. L’episodio è accaduto sulla strada ciclo-pedonale di Viale Botticelli, a Lido Adriano, all’altezza del Bagno Alessandra (Ravenna).

Il cane che ha azzannato Lara era privo di guinzaglio e non è bastato il gesto del padrone della meticcia di sollevarla da terra, perché la cagnetta è stata comunque ferita. Il proprietario del cane grosso, subito accorso per fermarlo, si è offerto di accompagnare Lara al pronto soccorso veterinario in macchina, ma pochi minuti dopo, nel corso del tragitto, la cagnolina non ce l’ha fatta e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Anche se il proprietario del cane che ha aggredito la meticcia si è reso subito disponibile di pagare tutte le spese mediche e di cremazione dell’animale, la famiglia della cucciola ha scelto di non accettare e di denunciarlo ai carabinieri di Ravenna per omessa custodia e malgoverno di animali. “Non vogliamo ricevere nulla da questa tragedia che ci ha sconvolti, e qualsiasi eventuale risarcimento sarà interamente devoluto ad associazioni che si occupano di cani randagi”, hanno fatto sapere, come riportato da Ravenna Today.