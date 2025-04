Negli ultimi 14 anni avrebbe avvelenato oltre 40 cani, seminando il panico sul Monte Titano, a San Marino. Quello che è già stato ribattezzato “il killer dei cani” avrebbe agito nell’ombra, lasciando dietro di sé una scia di animali morti. Pochi giorni fa la svolta: la persona individuata come autore degli avvelenamenti sarebbe un 80enne, incastrato dalle telecamere di videosorveglianza nella zona di Fiorentino, dove tra l’altro negli ultimi giorni si erano verificati sette nuovi episodi.

L’auto dell’uomo era stata già individuata in passato vicino ad altri luoghi dove erano stati ritrovati i pezzi di cibo contaminati. Le indagini e i dati incrociati hanno portato la Polizia Civile e la Gendarmeria a perquisire l’abitazione dell’anziano: dentro, c’era tutto l’occorrente per preparare altre esche mortali, a base di carne o grasso di prosciutto, imbevute di Endusulfan, un pesticida bandito dal 2006.

Denunciato a piede libero, l’80enne è ora in attesa del verdetto del commissario della legge. Di lui non si sa molto, se non che in passato è stato condannato per ingiurie e minacce, nonché per l’invio di lettere anonime piene di odio indirizzate all’associazione e ad altri cittadini amanti degli animali.