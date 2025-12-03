Lo scorso 27 settembre si era perso in montagna durante la Marathon Trail Lago di Como. Per oltre un’ora il 18enne Jiri Marzi era rimasto tra la vita e la morte a causa di una gravissima ipotermia, ma alla fine i soccorsi, che lo avevano trovato “congelato”, erano riusciti a salvarlo. L’atleta ha raccontato ieri la sua storia durante un evento a Palazzo Lombardia a Milano. Il suo poteva essere l’ennesimo caso di cronaca dal finale tragico, ma così non è stato grazie all’intervento coordinato da Areu di Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, elisoccorso di Como e Sondrio e del team Ecmo dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento regionale per la gestione dell’ipotermia accidentale grave.

Il salvataggio

Il giovane era in ipotermia gravissima e in arresto cardiocircolatorio quando Gabriele Aletti, anestesista rianimatore, ha iniziato le manovre di rianimazione avanzata. Con lui c’è Raffaella Gianoli, coordinatrice infermieristica del 118 di Sondrio. Si è optato per una modalità di intervento in linea con l’ipotesi. dell’ipotermia più che del trauma. Rapida l’attivazione del percorso Ecmo, cioè la macchina per la circolazione extracorporea che sostituisce temporaneamente cuore e polmoni. Portato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il paziente ha trovato il personale già pronto a fare la sua parte per salvarlo. Un’operazione di soli 21 minuti sulle alture che per lui si è rivelata salvifica.

“Se sono qui è un miracolo”

Jiri ha ringraziato chi lo ha salvato: “Se sono qui è solo merito loro, quanto accaduto ha del miracoloso”, ha detto il giovane residente a Griante (Como). “Questa storia rappresenta tutto quello che non solo il sistema del welfare ma più in generale il sistema istituzionale, della gestione dell’emergenza e dell’urgenza e della Protezione civile possono arrivare a produrre quando, come sempre accade, si gioca di squadra e i giocatori possono essere considerati dei ‘top player'”, ha sottolineato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso.