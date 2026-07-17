Un uomo berlinese di 68 anni era stato accusato di aver sedato e violentato 14 donne e di aver filmato le aggressioni sessuali. La procura tedesca aveva dichiarato che l’imputato era sospettato di aver sedato le donne con sonniferi in combinazione con alcol e di averle poi violentate, aggiungendo che le vittime non avevano alcun ricordo dei fatti. In questi giorni la procura di Berlino ha annunciato l’incriminazione del 68enne, accusato di 22 capi di imputazione per stupro aggravato, oltre ad aver provocato danni fisici gravi alle donne vittime di abusi.

Le indagini

La casa dell’uomo era stata perquisita già a marzo del 2025, ma solo a febbraio di quest’anno le analisi su alcuni hard disk sequestrati nella sua abitazione hanno permesso di trovare i video degli stupri. Le indagini della procura tedesca hanno coinvolto altre decine di donne: dieci non sono ancora state identificate, in trenta casi le indagini sono ancora in corso, e in tre non sono state trovate prove sufficienti per accusare l’uomo. Un caso, invece, è stato archiviato per prescrizione. Le autorità avevano iniziato a indagare su di lui dopo essere state allertate dalla polizia della Bassa Sassonia, che stava indagando su crimini simili commessi da un altro uomo in contatto con il sospettato a Berlino.

“Le vittime non ricordavano di aver subito i presunti atti sessuali e di esserne venute a conoscenza soltanto quando sono state informate dalle forze dell’ordine durante le indagini. L’uomo ha conosciuto le donne in anticipo tramite piattaforme di incontri online”, si legge nel comunicato del procuratore di Berlino.