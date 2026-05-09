Le autorità sudafricane lo cercavano da settimane e alla fine l’epilogo è stato dei peggiori. L’imprenditore portoghese Gabriel Batista, 59 anni, originario dell’isola di Madeira e residente da anni a Komatipoort, al confine con il Mozambico, dove gestiva un hotel, è stato ritrovato morto, nel ventre di un alligatore. L’uomo era scomparso in mare mentre era a bordo del suo veicolo, tentando di attraversare un ponte parzialmente sommerso a causa delle forti piogge che avevano colpito la provincia sudafricana di Mpumalanga.

Per giorni, le squadre di soccorso hanno cercato senza successo tracce dell’uomo finché, su una piccola isola nel letto del fiume, è stato trovato un coccodrillo di grandi dimensioni con il ventre particolarmente gonfio, che ha fatto sospettare i soccorsi. L’animale è stato sedato, issato con un elicottero e trasportato sulla terraferma per essere esaminato dai veterinari. All’interno dell’animale sono stati rinvenuti resti umani oltre a diversi oggetti personali. In particolare, un anello ha permesso alle autorità e ai famigliari di confermare che si trattasse di Gabriel Batista. Secondo quanto riportato dalla polizia sudafricana, all’interno dell’animale sono state rinvenute anche sei paia di scarpe.