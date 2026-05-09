Tragedia alle prime luci dell’alba nel Veneziano, dove un minivan con nove persone a bordo si è ribaltato finendo in un canale lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, in località Cà Lino. Il bilancio è pesantissimo: tre persone hanno perso la vita.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 6:30 da un testimone che ha assistito all’incidente e ha immediatamente avvertito i carabinieri. Sei passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorritori.

I soccorsi e il recupero delle vittime

Dopo i primi interventi, tre persone risultavano disperse. Poco dopo, i vigili del fuoco hanno recuperato i corpi senza vita di tre uomini rimasti intrappolati all’interno del mezzo finito in acqua.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, supportate dai sommozzatori regionali e da un’autogru arrivata da Mestre per il recupero del veicolo. Presenti anche i sanitari del Suem 118 e i carabinieri, che stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente.