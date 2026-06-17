Uno striscione con la scritta “L’Italia agli italiani” esposto dalle finestre del liceo Monti di Cesena ha trasformato l’ultimo giorno di scuola in un caso politico nazionale. Il gesto, accompagnato secondo alcune testimonianze da cori inneggianti alla X Mas – circostanza smentita dai diretti interessati –, ha rapidamente superato le mura dell’istituto, innescando un duro scontro tra amministrazione locale, uffici scolastici e partiti.

Cosa è successo

A intervenire per prima è stata l’assessora comunale alla Scuola di Cesena, Maria Elena Baredi. In una lettera aperta, Baredi ha liquidato l’episodio come un’offesa alla città: “Quasi che, provocatoriamente, quello slogan potesse essere archiviato come una semplice goliardata per celebrare l’inizio delle vacanze. In realtà, ciò che è stato davvero sospeso è stato il pensiero critico”.

Il 13 giugno i due studenti sono stati identificati. Pur ammettendo l’esposizione dello striscione, i due ragazzi hanno respinto ogni accusa di razzismo: “È stata una cosa estemporanea, un messaggio di speranza e di amore alla nazione ispirato a una frase di Giosuè Carducci”.

La difesa non ha però evitato la sanzione del consiglio di classe: un sei in condotta e l’obbligo di redigere una relazione sul significato del gesto. Un provvedimento che ha subito innescato la reazione di Fratelli d’Italia, che sul caso ha presentato un’interrogazione in Regione. Di conseguenza, l’Ufficio scolastico dell’Emilia-Romagna ha avviato le verifiche sulla correttezza e sull’adeguatezza della misura disciplinare.

La vicenda è infine approdata a Roma. Il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso ha espresso pieno sostegno ai ragazzi, rilanciando: “A settembre chiederemo a tutti gli studenti di esporre lo striscione ‘L’Italia agli italiani’ e di cantare l’inno di Mameli”. Sul fronte istituzionale, la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti ha chiesto chiarimenti, contestando l’anomalia del compito riparatorio: “Se la punizione è legata solo alla violazione del regolamento interno, non si comprende perché il tema dell’elaborato debba entrare nel merito politico della scritta”.