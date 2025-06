“Curate l’igiene personale”. Questo l’oggetto dell’ordinanza destinata ai dipendenti che lavorano nella sede della Provincia di Venezia, a Mestre, dove il direttore del dipartimento ha anche messo a disposizione dei lavoratori delle docce per rinfrescarsi. Il titolo della circolare va dritto al punto: “Utilizzo degli spogliatoi e tenuta personale”.

L’invito è quello di porre una costante attenzione all’igiene personale per tutti i dipendenti, “visto il crescente numero di segnalazioni, all’igiene personale, fin dall’inizio dell’attività lavorativa”. Per favorire quanto richiesto è stata predisposta al piano interrato dell’edificio uno spogliatoio per dare ai dipendenti “la possibilità di rinfrescarsi, quando ne hanno bisogno, con particolare riguardo a coloro che rientrano dai cantieri”.

Come prevedibile, sulla questione è intervenuto anche il sindacato: “Viene vietato fare una pausa di cinque minuti per bere un caffè, ma viene consentito prendersi mezz’ora di tempo per lavarsi durante il lavoro: ci toccherà andare a bere il caffè in doccia”, commenta con ironia Paolo D’Agostino, segretario della Funzione Pubblica Cgil di Venezia.