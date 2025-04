Ha confessato di aver tenuto il cadavere della madre nel freezer per due anni perché aveva bisogno di incassare la pensione della donna. Questa la confessione del figlio, 55 anni, di Sarroch (Cagliari). L’uomo è indagato per aver nascosto nel congelatore della sua abitazione il corpo della mamma, 78 anni, scoperto dai carabinieri il 28 agosto dello scorso anno.

Come riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, ieri l’uomo si è presentato davanti al pubblico ministero, che l’ha interrogato nell’ambito dell’inchiesta per occultamento di cadavere e truffa. In questa occasione il figlio della defunta ha rivelato che la morte della madre risalirebbe al 5 gennaio 2022, quindi due anni e mezzo prima del ritrovamento. L’uomo ha raccontato che all’epoca dei fatti si era svegliato al mattino andando a controllare la mamma, che respirava male. Le condizioni di quest’ultima erano poi peggiorate, fino alla morte.

Il 55enne avrebbe riferito al magistrato di essere entrato nel panico e aver deciso di infilare il corpo della donna nel congelatore. Avrebbe anche creato una specie di altarino con tanto di foto della mamma sopra il freezer. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura, l’anziana è morta per cause naturali, perché non sono stati trovati segni di violenza sul suo corpo. Ora la procura deve capire a quanto ammonta la truffa ai danni dell’Inps, considerando che il figlio visto ha incassato la pensione della madre dal gennaio 2022 ad agosto 2024.