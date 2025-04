Ha impiccato il cane del fratello a un ponte sul torrente Leno di Vallarsa, in Trentino-Alto Adige. Un gesto compiuto per vendetta che è valso a un uomo due anni e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa da 1.400 euro. Un gesto brutale, compiuto con freddezza, come ritorsione personale all’interno di un conflitto familiare. A pagare il prezzo è stato un animale innocente, che nulla aveva a che fare con i dissidi tra i due fratelli.

Anche L’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) non è rimasta a guardare. Attraverso l’avvocata Claudia Ricci, l’associazione si è costituita parte civile fin dal primo grado del processo, volendo ribadire il proprio ruolo nella tutela degli animali. “Ogni volta che un animale viene colpito da violenze così gravi – si legge in una nota dell’Ente – viene leso anche il sentimento collettivo di rispetto e pietà che la nostra società riconosce agli animali. Un cane ucciso in modo crudele non è solo una tragedia familiare: è una ferita per tutta la comunità”.