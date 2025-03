Si chiamava Franco Iacovo l’uomo di 64 anni morto in una zona rurale di Cetraro, in provincia di Cosenza, dopo essere stato aggredito la dai cinghiali la scorsa domenica. Gli animali avevano già fatto incursioni nel suo orto e per questo lui era ricorso a trappole rudimentali per difendersi. A seguito del decesso del 64enne, avvenuto nell’ospedale della cittadina del Tirreno cosentino, la Procura della Repubblica di Paola ha disposto il sequestro della salma, su cui sarà effettuata l’autopsia.

L’obiettivo è capire se a ucciderlo siano state le ferite riportate o un malore sopraggiunto negli istanti successivi al fatto. Sulla sua morte sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri. Gli investigatori vogliono anche fare chiarezza sul numero dei cinghiali che la vittima ha dovuto affrontare, se uno singolo o più esemplari.