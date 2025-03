Quello degli addetti al cimitero di Gattinara, in provincia di Vercelli, è stato un lunedì che difficilmente scorderanno nella loro vita. Nella giornata di ieri, a inizio lavoro, si sono trovati davanti il corpo di un uomo carbonizzato, che giaceva davanti all’entrata del camposanto comunale, alla periferia della cittadina alle porte della Valsesia. Sul posto è arrivata l’equipe del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Tutte le piste sono aperte anche se non si esclude neppure quella del suicidio. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per individuare eventuali indizi, partendo prima di tutto dall’identificazione dell’uomo, che ancora non è stata resa nota. Si cerca di capire anche se ci siano stati dei testimoni dell’accaduto.