A Bamburgh, località costiera del Northumberland, nel nord-est dell’Inghilterra, un pastore tedesco di nome Bruce è stato salvato dopo essere finito alla deriva su un kayak a causa di una forte raffica di vento. Il cane si trovava in mare insieme al suo padrone quando l’imbarcazione si è improvvisamente staccata ed è stata spinta al largo, allontanandosi rapidamente dalla riva.

Il salvataggio

La Guardia Costiera ha immediatamente avviato le ricerche e richiesto il supporto di diverse unità navali. Dopo ore di perlustrazioni, il kayak è stato individuato dall’equipaggio del battello turistico Serenity, che si trovava in zona dopo aver sbarcato dei passeggeri alle Isole Farne. Il capitano Jimmy Reid ha descritto il momento come estremamente difficile: “Era come cercare un ago in un pagliaio”, ha dichiarato.

L’equipaggio, insieme al membro Aaron Fordy, ha raggiunto il cane a circa 4 chilometri dal punto di partenza. In un primo tentativo Bruce era stato imbragato, ma l’operazione non è andata a buon fine e il cane è scivolato nuovamente in acqua, rendendo necessario un intervento più diretto. “Aaron si è chinato e lo ha afferrato per la collottola”, ha spiegato Reid, aggiungendo che senza quel gesto “sarebbe stata la fine di ogni tentativo di salvataggio”.

Una volta portato a bordo, Bruce è stato avvolto negli asciugamani perché in stato di ipotermia, mentre l’equipaggio ha lavorato per riscaldarlo e tranquillizzarlo. Il capitano ha ammesso di essersi lasciato sopraffare dall’emozione durante le operazioni, definendo il momento “euforico” quando è stato chiaro che il cane era salvo.